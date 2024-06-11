Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


11 Haziran 2024 21:08
Sözleşmeli çalışılan süre derece ilerlemesine etki eder mi?
3+1 yıl sözleşmeli çalıştıktan sonra kadroya geçtiğimde kaçıncı dereceden başlarım, sözleşmeli geçirilen süre derece ilerlemesinden sayılır mı? Unvan: mühendis

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