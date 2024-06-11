Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Haziran 2024 21:45
Deprem sonrası

Merhaba, eşim polis ben öğretmenim , 6 Şubat depreminde Hatay da evimiz yıkıldı maalesef ağır bir şekilde yaşayanlardan olduk ve başka bir doğu ile tayin istedik. Şimdi yıkılan evimizin yerine toki çıktı yani tekrar evimiz olmuş oldu geri donmek istiyoruz ama olur mu bilmiyorum. Ben il dışı ile gidebilirim aslında ama eşime tabii olduğum için onun tayini çıkar mu ? Veya ben il dışı versem , eşim beni gösterip gelebilir mi ?

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