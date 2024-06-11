Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Haziran 2024 21:54
C Dilimi ve Vazife Malûlü
çalışan bir memur görevdeyken yaralansa ve mevcut tedaviler sonrası kendisini durum belirtir raporunda c dilimi verirse vazife malülüğünü alabilir mi SGK'nın bu konuya bakış açısı hakkınd bilgisi olan devrem var mı

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