C Dilimi ve Vazife Malûlü

çalışan bir memur görevdeyken yaralansa ve mevcut tedaviler sonrası kendisini durum belirtir raporunda c dilimi verirse vazife malülüğünü alabilir mi SGK'nın bu konuya bakış açısı hakkınd bilgisi olan devrem var mı

çalışan bir memur görevdeyken yaralansa ve mevcut tedaviler sonrası kendisini durum belirtir raporunda c dilimi verirse vazife malülüğünü alabilir mi SGK'nın bu konuya bakış açısı hakkınd bilgisi olan devrem var mı