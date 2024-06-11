Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Haziran 2024 21:54
C dilimi ve vazife malulü

çalışan bir memur görevdeyken yaralansa ve mevcut tedaviler sonrası kendisini durum belirtir raporunda c dilimi verirse vazife malülüğünü alabilir mi SGK'nın bu konuya bakış açısı hakkınd bilgisi olan devrem var mı


_Özgür Özkan_
Memur
12 Haziran 2024 06:51

Vazife malullüğü, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme ve idari polislik

MADDE 17 ? (1) Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden;

a) Görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı uğradıkları kaza veya saldırı sebebiyle ya da görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalanlar ile Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapmakta iken fiili askerlik görevini ifa etmek üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalan personelin tedavileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi hükümlerine göre sağlanır.

b) Bu kapsamdaki personelin vazife malullüğü talebi olması durumunda; bu Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ile birlikte tüm sağlık dosyaları sağlık komisyonunca incelenir. Bütün hizmet sınıfları için C, D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıyanların sağlık dosyaları, değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Personel Dairesi Başkanlığı aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

(2) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife malullüğüne karar verilenlerden, vazife malulü olarak çalışmaya devam edenler birimlerinin faal görevleri dışında kalan diğer görevlerde sivil olarak çalıştırılır.

(3) Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malullüğü ile birlikte vazife malulü olarak çalışmaya devam edebileceğine karar verilenlerin talepleri halinde; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel idari polisliğe veya durumlarına uygun kadrolara, Emniyet Hizmetleri Sınıfı harici diğer hizmet sınıflarındaki personel ise durumlarına uygun kadrolara Genel Müdür onayı ile aktarılırlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından D dilim sağlık şartlarını, tüm branşlar için E dilimi sağlık şartlarını taşıyan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel idari polisliğe aktarılamaz.

Sorunuzun cevabı yukarda Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği madde 17. 1. fıkranın b bendi ile 2. fıkrada belirtilmiş.


zalimkalemdar
Aday Memur
12 Haziran 2024 06:56
Çok teşekkür ederim
_Özgür Özkan_, 6 saat önce

Vazife malullüğü, vazife malulü olarak çalışmaya devam etme ve idari polislik

MADDE 17 ? (1) Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapan personelden;

a) Görevleri sırasında veya görevlerinden dolayı uğradıkları kaza veya saldırı sebebiyle ya da görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalanlar ile Emniyet Teşkilatında bütün hizmet sınıflarında görev yapmakta iken fiili askerlik görevini ifa etmek üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini ifa ederken görevin sebep ve tesiri ile yaralanan veya sakat kalan personelin tedavileri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 105 inci maddesi hükümlerine göre sağlanır.

b) Bu kapsamdaki personelin vazife malullüğü talebi olması durumunda; bu Yönetmelik hükümlerine uygun olacak şekilde alınmış olan son durum ve dilim belirtir sağlık kurulu raporları ile birlikte tüm sağlık dosyaları sağlık komisyonunca incelenir. Bütün hizmet sınıfları için C, D ve E dilimi sağlık şartlarını taşıyanların sağlık dosyaları, değerlendirilmek ve karara bağlanmak üzere Personel Dairesi Başkanlığı aracılığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir.

(2) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vazife malullüğüne karar verilenlerden, vazife malulü olarak çalışmaya devam edenler birimlerinin faal görevleri dışında kalan diğer görevlerde sivil olarak çalıştırılır.

(3) Sosyal Güvenlik Kurumunca vazife malullüğü ile birlikte vazife malulü olarak çalışmaya devam edebileceğine karar verilenlerin talepleri halinde; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel idari polisliğe veya durumlarına uygun kadrolara, Emniyet Hizmetleri Sınıfı harici diğer hizmet sınıflarındaki personel ise durumlarına uygun kadrolara Genel Müdür onayı ile aktarılırlar. Psikiyatrik hastalıklar açısından D dilim sağlık şartlarını, tüm branşlar için E dilimi sağlık şartlarını taşıyan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personel idari polisliğe aktarılamaz.

Sorunuzun cevabı yukarda Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği madde 17. 1. fıkranın b bendi ile 2. fıkrada belirtilmiş.


cenksozen
Şef
12 Haziran 2024 08:53

sgk vazife malülü saymıyor c dilimini.Burada önemli olan husus 2008 ekim öncesi mi sonrası mı memur olduğunuZ eğer 2008 öncesi iseniz idare mahkemelerinde vazife malüllüğünü alırsınız.2008 sonrası iseniz iş mahkemelerinde dava açmanız gerekecek.İş mahkemeleri ise c dilimi yanında 1053 sayılı nizamnameye uygunluk arıyor.Yani iş mahkemelerinde vazife malüllüğü almak neredeyse imkansız.


zalimkalemdar
Aday Memur
12 Haziran 2024 08:55
Çok teşekkür ederim devrem 2008 öncesi olduğum idare Mahkemesi, ayrıca adlı tahkikat mevcut Adlı Kurumu ilgili ihtisas Kurula Sevk edildi dosyam
cenksozen, 4 saat önce

sgk vazife malülü saymıyor c dilimini.Burada önemli olan husus 2008 ekim öncesi mi sonrası mı memur olduğunuZ eğer 2008 öncesi iseniz idare mahkemelerinde vazife malüllüğünü alırsınız.2008 sonrası iseniz iş mahkemelerinde dava açmanız gerekecek.İş mahkemeleri ise c dilimi yanında 1053 sayılı nizamnameye uygunluk arıyor.Yani iş mahkemelerinde vazife malüllüğü almak neredeyse imkansız.


Altn BZGL
12 Haziran 2024 11:16
uyku apnesi çıktı bende ağır derecede c dilimi rapor alıp, 8/5 çalışabilirmiyim
Toplam 5 mesaj

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