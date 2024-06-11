Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


11 Haziran 2024 22:25
İzmir il dışı puanlar nasıl bu kadar yüksek olabilir?

İzmir konak barbaros hayrettin ilkokulu 746 puan,İzmir menemen fatma koşay ilkokulu 681 puan,İzmir torbalı şehit çavuş haydar...ilkokulu 697 puan....Bu puanlar nasıl elde edilmiş elli sene çalışsan bu puanı alamazsın milli eğitim kimine bol keseden verip kimine gıdım gıdım mı veriyor akıl alır gibi değil bu haksızlık değil mi şimdi nasıl olabildi bu puanlar?


Ayşegül2320
Aday Memur
11 Haziran 2024 22:34

Yine iftiralar :) adamlar çalışmış toplamış hemen çamur atma. Çalış seninde olur


efele
Şef
11 Haziran 2024 22:39

Konuşmana dikkat et bu yayınlanmış iftira falan değil bu puanlar normal değil


bahçesaray
Memur
11 Haziran 2024 23:03
20 ×25 = 500

efele
Şef
11 Haziran 2024 23:13

Türkçe branşından izmire 910 puanla yerleşen olduğu söyleniyor hangi formül bu puanı açıklayabilir

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