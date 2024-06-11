Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Haziran 2024 22:48
eş tayini
7433 sayılı kanunla kadroya geçseniz bile her iki eş de aynı kanuna tabi ise eğer pdc oranını bahene edip red veriyorlar, 3 sene dolma şartı arıyorlar bilginiz olsun

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