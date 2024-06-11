7433 sayılı kanunla kadroya geçseniz bile her iki eş de aynı kanuna tabi ise eğer pdc oranını bahene edip red veriyorlar, 3 sene dolma şartı arıyorlar bilginiz olsun

7433 sayılı kanunla kadroya geçseniz bile her iki eş de aynı kanuna tabi ise eğer pdc oranını bahene edip red veriyorlar, 3 sene dolma şartı arıyorlar bilginiz olsun