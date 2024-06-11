Vienlife hayat sigorta hakkınd.

Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Haziran 2024 23:47
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Arkadaşlar iyi geceler, bugün bu şirkete ait 2 personel bize tanıtım yaptı, dolar üzerinde birikim yapılacağını, vergi avantajı olduğunu vb. bilgiler verdiler, 12 yıl sistemde kalmamız gerektiğini ifade ettiler, ben daha üye olmadım, bu sistemi bilen varsa güvenilimidr, tavsiye edermsnz , gireyimmi, bilgi verecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler

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