Vienlife hayat sigorta hakkınd.

Arkadaşlar iyi geceler, bugün bu şirkete ait 2 personel bize tanıtım yaptı, dolar üzerinde birikim yapılacağını, vergi avantajı olduğunu vb. bilgiler verdiler, 12 yıl sistemde kalmamız gerektiğini ifade ettiler, ben daha üye olmadım, bu sistemi bilen varsa güvenilimidr, tavsiye edermsnz , gireyimmi, bilgi verecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler

Arkadaşlar iyi geceler, bugün bu şirkete ait 2 personel bize tanıtım yaptı, dolar üzerinde birikim yapılacağını, vergi avantajı olduğunu vb. bilgiler verdiler, 12 yıl sistemde kalmamız gerektiğini ifade ettiler, ben daha üye olmadım, bu sistemi bilen varsa güvenilimidr, tavsiye edermsnz , gireyimmi, bilgi verecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler