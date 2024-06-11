Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


11 Haziran 2024 23:47
Vienlife hayat sigorta hakkında

Arkadaşlar iyi geceler, bugün bu şirkete ait 2 personel bize tanıtım yaptı, dolar üzerinde birikim yapılacağını, vergi avantajı olduğunu vb. bilgiler verdiler, 12 yıl sistemde kalmamız gerektiğini ifade ettiler, ben daha üye olmadım, bu sistemi bilen varsa güvenilimidr, tavsiye edermsnz , gireyimmi, bilgi verecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler


NorthStarr
Aday Memur
12 Haziran 2024 01:12
iyi geceler. Bu firmada 3 adet poliçem bulunmakta. Hayat sigortası için girdim, poliçelerimden bir tanesi iki yıl oldu, diğeri bir yılı geçti bir diğer poliçem iki-üç aylık poliçeler. Şehit olan arkadaşımın ailesine vefat teminatını ödemesini gerçekleştirdiler. 12 yıl boyunca herhangi bir vefat durumu gerçekleşmezse birikiminizi süre sonu prim iadesi ve ödemelerinizi zamanında gerçekleştirmeniz durumunda prim ödeme teşvik ödülü olarak temin ediyorlar. Kısacası bizler için prim iadeli hayat sigortası yapan bir firma.

kripto1982
Şube Müdürü
12 Haziran 2024 01:19
Teşekkürler devrem, bende eşim ve benim üzerime 50 dolar üzerinden sisteme girmeyi düşünüyorum, kredi çekerken ödediğimiz hayat sigortası primini bu sisteme girdiğimizde ödemiyormuşuz, biraz mantıklı geldi, benim merak ettiğim 12 yıl bittikten sonra toplamda sistemde atıyorum 500.000 para birikti diyelim bize toplu para olarak 2.500.000 gibi 5 katı para verebiliyor mu, bilgin varmydı
NorthStarr, 12 saat önce
iyi geceler. Bu firmada 3 adet poliçem bulunmakta. Hayat sigortası için girdim, poliçelerimden bir tanesi iki yıl oldu, diğeri bir yılı geçti bir diğer poliçem iki-üç aylık poliçeler. Şehit olan arkadaşımın ailesine vefat teminatını ödemesini gerçekleştirdiler. 12 yıl boyunca herhangi bir vefat durumu gerçekleşmezse birikiminizi süre sonu prim iadesi ve ödemelerinizi zamanında gerçekleştirmeniz durumunda prim ödeme teşvik ödülü olarak temin ediyorlar. Kısacası bizler için prim iadeli hayat sigortası yapan bir firma.

NorthStarr
Aday Memur
12 Haziran 2024 01:29
Tanıtan sigorta personelinin dedikleri ve poliçe bilgilerini okuduğumda dediklerinizi doğrular nitelikte olduğunu görmüştüm. Eşimin adına herhangi bir poliçe yaptırmadım. Yukarıda söylediğim gibi farklı zamanlarda ikisi aynı birisi farklı olmak üzere üç poliçe yaptırdım. Hayat sigortası olduğundan vergi muafiyeti de sağlıyor. Maaş bordrosunda ödediğiniz tutara göre emsallerinizle vergi farkı olduğunu görebilirsiniz. Aylık ortalama dolar cinsinden 5 bin küsür lira ödeme gerçekleşiyorum. 12 yıl sonunda yukarıda söylediklerime ilave olarak kaç dolarınız biriktiyse ve ilave olan tutarı vereceklerini temin etmişlerdi. Çok güvenerek girmemiştim. Arkadaşımın şehitliğini müteakip ailesine ödeme yapılınca güvenim artmadı değil. Vergi avantajı ve başımıza herhangi bir durum gelmesi halinde geride kalanlara bir miktar para kalıyor. Rica ederim.

kripto1982
Şube Müdürü
12 Haziran 2024 01:31
Eyvallah kardeşim, çok teşekkürler.
NorthStarr, 12 saat önce
Tanıtan sigorta personelinin dedikleri ve poliçe bilgilerini okuduğumda dediklerinizi doğrular nitelikte olduğunu görmüştüm. Eşimin adına herhangi bir poliçe yaptırmadım. Yukarıda söylediğim gibi farklı zamanlarda ikisi aynı birisi farklı olmak üzere üç poliçe yaptırdım. Hayat sigortası olduğundan vergi muafiyeti de sağlıyor. Maaş bordrosunda ödediğiniz tutara göre emsallerinizle vergi farkı olduğunu görebilirsiniz. Aylık ortalama dolar cinsinden 5 bin küsür lira ödeme gerçekleşiyorum. 12 yıl sonunda yukarıda söylediklerime ilave olarak kaç dolarınız biriktiyse ve ilave olan tutarı vereceklerini temin etmişlerdi. Çok güvenerek girmemiştim. Arkadaşımın şehitliğini müteakip ailesine ödeme yapılınca güvenim artmadı değil. Vergi avantajı ve başımıza herhangi bir durum gelmesi halinde geride kalanlara bir miktar para kalıyor. Rica ederim.

NorthStarr
Aday Memur
12 Haziran 2024 01:33
Rica ederim. Kolay gelsin.

338 Kalibre
Aday Memur
12 Haziran 2024 08:19

Şubeleri noktaları yanına bir tane müdür alıp gezen boş işler sorunluları bunlar hiç birine itimat


338 Kalibre
Aday Memur
12 Haziran 2024 08:26

Edilmez


Memurhaps
Şube Müdürü
12 Haziran 2024 12:02
Ben tavsiye etmem. Dolar biriktirmek ülke ekonomisine alım gücüne zarar veriyor. Akbankta bu şekilde yapmıştı
Toplam 8 mesaj

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