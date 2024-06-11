Vienlife hayat sigorta hakkında

iyi geceler. Bu firmada 3 adet poliçem bulunmakta. Hayat sigortası için girdim, poliçelerimden bir tanesi iki yıl oldu, diğeri bir yılı geçti bir diğer poliçem iki-üç aylık poliçeler. Şehit olan arkadaşımın ailesine vefat teminatını ödemesini gerçekleştirdiler. 12 yıl boyunca herhangi bir vefat durumu gerçekleşmezse birikiminizi süre sonu prim iadesi ve ödemelerinizi zamanında gerçekleştirmeniz durumunda prim ödeme teşvik ödülü olarak temin ediyorlar. Kısacası bizler için prim iadeli hayat sigortası yapan bir firma.

iyi geceler. Bu firmada 3 adet poliçem bulunmakta. Hayat sigortası için girdim, poliçelerimden bir tanesi iki yıl oldu, diğeri bir yılı geçti bir diğer poliçem iki-üç aylık poliçeler. Şehit olan arkadaşımın ailesine vefat teminatını ödemesini gerçekleştirdiler. 12 yıl boyunca herhangi bir vefat durumu gerçekleşmezse birikiminizi süre sonu prim iadesi ve ödemelerinizi zamanında gerçekleştirmeniz durumunda prim ödeme teşvik ödülü olarak temin ediyorlar. Kısacası bizler için prim iadeli hayat sigortası yapan bir firma.