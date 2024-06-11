KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


11 Haziran 2024 23:52
Ulaştırma hizmetleri/lojistik öğretmenliği Hk.

Ulaştırma hizmetleri/lojistik öğretmenliği alanında mülakata girmeye hak kazanan arkadaşlar watsap grubumuza buyrun katılın. Özelden yazın arkadaşlar watsap grup linkimizi paylaşacağım sizinle.


elf06
Aday Memur
11 Haziran 2024 23:57
evet ulaştırma hizmetleri öğretmenleri, başvuranları bekliyoruz
Toplam 1 mesaj

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