Ben ve diğerleri..

Anlayamıyorum arkadaşlar.. Kendisini hayatın merkezine yerleştiren anlayış,fikir,düşünce veya akımları anlayamıyorum.. Bu nasıl bir psikolojidir? Evet.. Evvela bunun bir fikir veya düşünce olduğuna inanmıyorum.. Bu bir ruh hali.. Bir çeşit hastalıklı psikoloji.. Esasen tecrübesizliğin haleti ruhiyesi diye düşünüyorum.. Tarihten gelen,böyle çok kültürlülük anlamında bir deneyiminiz veya birikiminiz yoksa bu kaçınılmaz sondur.. Evet.. Daha ilerisi faşizm ve ırkçılık.. Hatta kafatasçılık.. Tarihe baktığımızda bütün aşırılık yanlısı idareler veya hükümetler hep bu kendi kabuğunda yaşayan ve başkaları ile birlikte yaşama konusunda bir tecrübesi olmayan milletlerden çıktığını görürüz.. Kesinlikle.. Hiç değişmez.. Ben şahsen bunun insan yapısı veya fıtrat ile alakalı olduğunu düşünmüyorum.. Dediğim gibi tamamen tecrübe.. Örneğin Avrupa.. Değil mi? O kadar kendini merkeze almış ki dünyayı dahi kendine göre konumlandırmış.. Evet.. Yakın doğu, orta doğu ve uzak doğu.. Bir zamanlar eski yunanlılar da yaptı bunu.. Herkese barbar sıfatını yakıştırdılar.. Ona göre dünya yunanlılar ve barbarlardan ibaretti.. Doğu toplumlarında bu tarz örneklere pek rastlayamazsınız.. Orada iç içe yaşama ve çok kültürlülük hakimdir.. Hoşgörü ve saygı vardır.. Nefret ve aşırılık yoktur.. Evet.. Bu böyledir doğuda.. Ne çekti bu dünya batılıların elinden arkadaşlar ya.. Düşünsenize.. Afrikalılara insan muamelesi yapmadılar,dini ve etnik azınlıklara hayat hakkı tanımadılar, işkence,eziyet,zulüm,savaşlar.. Daha neler neler.. Vs.. Bu batı var ya arkadaşlar.. Bunların yatacak yerleri yok.. Önce her tarafı sömürürler.. Kendi menfaatleri uğruna gerekirse savaş çıkarırlar.. Fakat tüm bunlara rağmen utanmadan, sıkılmadan insan haklarından,özgürlükten, eşitlikten,hoşgörüden bahsederler.. Demokrasi derler.. Hürriyet ve demokrasi ile soyup soğana çevirirler insanlığı.. Sömürmedik yer bırakmazlar.. Ve bir de eğitici,öğretici,efendi havalarına girerler.. Her şeyi ben bilirim edasıyla.. Bence biz batıyı yeterince tanımıyoruz.. Batıyı anlayamadık.. Zaten bütün mesele de burada değil mi? Batıyı yine kendi içinden yetişen daha iyi anlar ve tanır.. Ne olduklarını çok daha güzel ifade eder.. Çünkü dışarıdan bize sunulan ışıltılı ve şaşalı bir hayat panoraması.. Biz buna özeniyoruz.. Bu hayata imreniyoruz.. Ve kuru bir taklitçi olmaktan öteye geçemiyoruz.. Çok dağılmayayım.. Mevzu aşırılık.. Evet.. Şu an Avrupa'da yükselen trend yine ve yine aşırı sağda.. Fransa,almanya,Hollanda,Avusturya.. Vs.. Her taraftan korkutucu ve endişe verici açıklamalar veya vaatler.. Avrupa'da insanlar güvende değil.. En azından azınlıklar cephesinde durum bu.. Her an sürülme veya sınır dışı edilme tehlikesi.. İnsanlar çaresiz.. Buna rağmen hala umudu orada gören insanlık.. Şaşılacak şey.. Evet arkadaşlar.. Bu ben merkeziyetçilik, sadece ve sadece hiçbir şey bilmemenin ifadesidir ve bu anlamda kelimenin tam anlamıyla cehaletin ta kendisidir.. Özlerden, köklerden,genlerden, tarihi kodlardan gelen bir cehalet..

