Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Haziran 2024 00:27
İzin kağıdı soruşturma

Yıllık izne çıktım amir gece yola cikmamam için izin kağıdını sabah 5 te vereceğini söyledi bende acil isim olduğu için gece 12 den sonra yola çıktım ve izin kağıdını almadım hakkımda soruşturma açmışlar izinsiz garnizon terk diye böyle birşey olurmu

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