Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


12 Haziran 2024 00:38
4b sözleşmeli personelin resmi tatilde izin karşılığı izin

Resmi tatillerde bire bir mi izin veliyor yoksa bir e iki mi?

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