Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


12 Haziran 2024 07:59
Geçici görevlendirme

Merhaba üniversite de sözleşmeli elektrik teknisyeni olarak 1 ay önce göreve basladım . KHK/Ek-25 ile geçici görevlendirme isteyebilirmiyim ? Çoğu kişi. 3+1 den dolayı gidemezsiniz diyor ama geçiş yapanlar var. Birde geçici görevlendirme talebimi mevcut çalıştığım kurum üzerinden mi iletmem gerekiyor yoksa kendim elden diverebilirmiyim ? Personel işlerine sordum net cevap alamafım.

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