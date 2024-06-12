Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Haziran 2024 08:31
Eş durumu yaptıktan sonra İl dışı yapılır mı?

Merhaba arkadaşlar eşim benim bulunduğum ilçeye gelmek için eş durumu yapmayı düşünüyor. (aynı ilde ayrı ilçedeyiz) Bu eş durumu çıkarsa eğer bir dahaki sene il dışı isteyebilir mi?


elemanaraniyor
Memur
12 Haziran 2024 09:38

İlinde 3 yıllık görev süresi dolmuşsa ister, okulundaki süre il dışını etkilemez

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

OMK da düzeltilmesi gerekenler40 dakikalık ders süresi öğrenciler için çok fazlaYıl sonu semineri online şekilde devam etmeli...İl dışı 11 hazirandan önce açıklanırmı?Salon başkanının yaptığı hataMezuniyet töreniİzmir il dışı puanlar nasıl bu kadar yüksek olabilir?ÖSYM Görevli ÜcretleriHizmetli İl dışı TayinEğitim fak. Yüksek lisans formasyon yerine gecer mi?

Sözlük

malta eriği 2 şampiyonluğu son maçta kaçırmak 1 Bugün olanlar 1 en yüksek sesli hayvan 1 deniz kalemi 1 oğluna gelin olarak güzel kız arayan anne 3 sevgilisi olduğunu göstermeye çalışan yazar 1 popüler psikoloji 3 ünsiyet kesbetmek 1 vatikan 1

Son Haberler

Dolar/TL 32,36 seviyesinden işlem görüyorBorsa'da, düşünülen işlem vergisi oranı belli olduKonya'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldüBakan Koca'dan sokak hayvanlarıyla ilgili açıklama: Ötenaziden yana değilimİş hayatında yeni trend. İstihdamda 50 yaş dönemi

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?