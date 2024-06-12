Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Haziran 2024 08:33
Lice

Arkadaşlar tercih dışı Lice ilçesi çıktı.Emniyet neden böyle sürekli tercih dışı veriyor bilmiyorum ama Lice nasıl biryer dur çalışma sistemi nasıldır bilgi verebilir misiniz

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