Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Haziran 2024 09:10
İL DIŞI TAYINIM ÇIKTI İPTALİ HAKKINDA ACİL!!!!!!!!!

Arkadaşlar merhaba ailevi sebeplerden dolayı tayın istedim ama iptal ettirmek istiyorum ne yapabilirim. yardımcı olursanız sevinirim.


Reflec
Şef
12 Haziran 2024 09:17

Size ne söylenir gerçekten bilmiyorum. Hata Meb'de. İptal hakkı vermezler inşallah.


besyo_sınavı
Aday Memur
12 Haziran 2024 09:19

HALDEN ANLAYALIM

Reflec, 41 dk. önce

Size ne söylenir gerçekten bilmiyorum. Hata Meb'de. İptal hakkı vermezler inşallah.


Hagiasophia
12 Haziran 2024 09:24
Dilekçe yazıp verin iptal oluyor geçerli bir sebebiniz varsa.

Hagiasophia
12 Haziran 2024 09:25
Ama dilekçenize cevap gelene kadar ilişik kesmeyin. İlişik keserseniz geri dönüşü olmaz.

elemanaraniyor
Memur
12 Haziran 2024 09:37

Durumunuzu anlatan dilekçenize kararname geldiğinde hemen kurumunuza vereceksiniz, dilekçenize cevap gelene kadar da ilişik kesmeyeceksiniz.

Gerisi bakanlığın bileceği iş, bazen kabul ediyor bazen etmiyor. Şansınıza...


harveySpecterr
Aday Memur
12 Haziran 2024 09:43
iptal olsa bile yerinize biri atanmışsa puanınıza bakmaksızın norm fazlası olursunuz .
Toplam 6 mesaj

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