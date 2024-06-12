Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Haziran 2024 09:13
Cte de kim nereye kaç puanla tayin yazdı nerede görev yapıyor ?

Adana 350 puan Silifke m tipi Anamur t tipi Yalvaç t tipi


Sarıpapatya4
Aday Memur
12 Haziran 2024 09:34

Cezaevi katibiyim puan 97. Kırşehirdeki bütün cezaevlerini yazdım. Diğer arkadaşlarda unvanını ve nereye yazdığını belirtse güzel olur az buçuk tahmin yapalım. Açıklayacakları yok gibi

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