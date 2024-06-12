Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Haziran 2024 09:14
öğle arası hk
arkadaşlar bir memur öğlen arası amiri tarafından hergün yada vardiyalı çalışmaya zorlanabilinirmi?

Zlltrhn
Memur
12 Haziran 2024 09:15
yani öğle arası memurun yasal mola hakkı değilmidir amir bunu istediği gibi çiğneyebilirmi

Sarıpapatya4
Aday Memur
12 Haziran 2024 09:35

hayır çiğneyemez dişli olun


Reamonn42
Aday Memur
12 Haziran 2024 09:39

zorlayamaz devam ettiği takdirde amirinizle konuşun o da olmadığı takdirde komisyona bildirin

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