Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


12 Haziran 2024 09:39
Vakıfbank kredi yapılandırma

Kolay gelsin arkadaşlar. Vakıfbank kredi borcumdan dolayı daha önce 2 kez yapılandırma yaptım. Şuanda tekrardan gecikmeye girdim. Tekrar yapılandırma imaknım varmıdır. Malum faizler yüksek, fakat önümüz bayram olduğundan dolayı maaşımın yarısından fazlası otomatik kesilmemesi için yapılandırma yapmak istiyorum. Tecrübeli arkadaşların yardımcı olmasını istiyorum.

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