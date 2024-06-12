Lgs'de tekrar 2 oturum gözükmesi ve ödeme süreci

az önce merak edip mebbisten baktim ve sınav görevlerim kısmında 2 oturumun gözüktüğünü gördüm. en sonda da göreve geldiğim yazıyor. soru 1: ne kadar para alacağız başkan-gözetmen olarak ? soru 2: ne zaman nasıl ödenecek?

az önce merak edip mebbisten baktim ve sınav görevlerim kısmında 2 oturumun gözüktüğünü gördüm. en sonda da göreve geldiğim yazıyor. soru 1: ne kadar para alacağız başkan-gözetmen olarak ? soru 2: ne zaman nasıl ödenecek?