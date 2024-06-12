Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Haziran 2024 09:45
Ösym Sınav Görevi Ücretini Eksik Mi Yatırıyor?

Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta sonu yapılan Ösym sınavında cumartesi ve pazar günü yapılan TYT, AYT ve YDT sınavlarında görev aldım. Bu sabah ÖSYM tarafından hesabıma gönderilen 990 TL mesajı ile uyandım. Normalini bilmediğim merak ediyorum, her zaman bu şekilde parça ve eksik mi gönderiyorlar, süreç nasıl oluyor bilen varsa yardımcı olmasını rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler.


2ven
Şef
12 Haziran 2024 09:56

büyük sınavlarda böyle olabiliyor en geç cumaya kadar bütün ödemeler bitmiş oluyor

bize ücret bile yatmadı

Toplam 1 mesaj

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