Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


12 Haziran 2024 09:46
engelli memur tayin davası sonuçlanan varmı arkadaşlar.

Arkadaşlar merhaba engelli olup idari dava açıp sonuçlanan varsa eğer örnek göstermek amaçlı yardımcı olabilir misiniz ?

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