Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


12 Haziran 2024 09:48
Refakat İzni
merhabalar bir kit kurumunda 4 ay önce çalışmaya başladım asaletimin onaylanmasına iki ay var. asaletim onaylanmadan kanser hastası annem için refakat izni kullanabilir miyim

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