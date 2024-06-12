Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Haziran 2024 09:54
Sağlık bakanlığı eş durumu yolluk

Çalıştığım hastane yolluğu gideceğim hastaneden talep etmem gerektiğini söylüyor bu seneye kadar yapıyorduk ama yönetmelik değişti deniliyor. Ben o belgeyi de aldım gerçekten öle yazıyor sıkıntı çıkar mı gittiğim yer yolluğu yapar mı

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