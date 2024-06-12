KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Haziran 2024 09:59
Bu mühendislerin durumu ne olacak

5-6 yıl üniversite okuduk,keşke liseden sonra direk belediyeye işçi olarak

girseymişim.Adamlarla aynı maaşı alıyorum nerdeyse.. 72 ay zaman kaybım oldu, 45000

tl aylık dan 3.240.000 tl kayıp.. Bunun yanında 72 ay boyunca üniversitede

birde aylık 15.000 tl harcadım..1.080.000 tl Toplamda 3.240.000 + 1.080.000= 4.320.000

tl zararrrrr Erken sigortalı olacaktım ordanda zarar.Parayı faize yatırsam aylık

220.000,00 gelir elde ederdim ordanda zarar . Birikim yapıp alacağım parayla

yatırım yapardım, ordanda zararrr. En iyisi okumamak....

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)2023 puanları diğer yıllardan neden çok farklı?Güvenlik soruşturması nedir ne değildirTüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Güvenlik Soruşturması Olumlu Tebligatı Gelir mi?MSB sivil memur mülakatı2024 KPSS lisans kaynak önerisiBiz muhendisler unutuldukMimar Arkadaşlar !!!2024/1 EEM kaç kadro açar?

Sözlük

yaşlandığını anladığın anlar 3 Konuşurken sürekli geğiren insan 3 Çoban 1 yaren leylek 1 şu an çalan şarkı 3 sevgilisi olduğunu göstermeye çalışan yazar 1 karanfil 3 değirmen 1 Tramer 1 karpuz 1

Son Haberler

Bayram öncesi bıçak bileme mesaisiAnkara'da ormanlara giriş yasağıKurban Bayramı 16 Haziran Pazar günü başlayacakASKİ'den kurban atığı uyarısıFitch Ratings: Türk bankalarının dış finansman kaynaklı riskleri azaldı

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?