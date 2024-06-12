Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Haziran 2024 10:18
eşim vakıfbank personeli merkeze ben polis ilçeye atandım.
eşim vakıfbank çalışanı, atandığım ilde sadece il merkezinde vakıfbank olmasına rağmen beni ilçeye vermişler. bu konu düzelir mi

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