Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


12 Haziran 2024 10:39
İstifa sonrası ilişik kesme için vekalet verme

Merhaba,

İlişik kesme işlemleri için başka birine vekalet verilebilir mi?

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