Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


12 Haziran 2024 10:52
adaylıkta yer değiştirme

aday memurken il içi veya il dışı tayin yaptıran var mı kurum içi ve kadro da mevcut ise herhangi bir engel var mı tayin için??

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