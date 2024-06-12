D dilimi sağlık raporu hakkında

sağlık daire başkanlığı verilen teşhis neticesinde dilime karar verir. kendi başına bir işlem tesis edemez. süreç işleyişini anlatıyorum. birimine durum bildirir rapor almak için hastaneye sevk edilmek istediğine dair dilekçe vereceksin. hangi ildesin bilmiyorum ama büyük bir ildeysen sevkedilmek istediğin hastaneyi kendin dilekçende belirterek seçebilirsin. hastaneye sevkin olduktan sonra seni sağlık kurulu şikayetlerin doğrultusunda inceleyecek ve hakkında rapor tanzim ederek il personele yollayacak. il personele giden yazıda sağlık kurulunun teşhisi ve hangi dilime uygun olduğun belirtilecek. il personelde o yazıyı sağlık daireye yollayarak karar verilmesini isteyecek. senin yapacağın tek iş ehs sağlık şartları yönetmeliğine göre durum bildirir rapor verilmesi için şu hastaneye sevk edilmek istiyorum şeklinde talep dilekçesi vermek. gerisi birimin ile personelin halledeceği işlemler.

sağlık daire başkanlığı verilen teşhis neticesinde dilime karar verir. kendi başına bir işlem tesis edemez. süreç işleyişini anlatıyorum. birimine durum bildirir rapor almak için hastaneye sevk edilmek istediğine dair dilekçe vereceksin. hangi ildesin bilmiyorum ama büyük bir ildeysen sevkedilmek istediğin hastaneyi kendin dilekçende belirterek seçebilirsin. hastaneye sevkin olduktan sonra seni sağlık kurulu şikayetlerin doğrultusunda inceleyecek ve hakkında rapor tanzim ederek il personele yollayacak. il personele giden yazıda sağlık kurulunun teşhisi ve hangi dilime uygun olduğun belirtilecek. il personelde o yazıyı sağlık daireye yollayarak karar verilmesini isteyecek. senin yapacağın tek iş ehs sağlık şartları yönetmeliğine göre durum bildirir rapor verilmesi için şu hastaneye sevk edilmek istiyorum şeklinde talep dilekçesi vermek. gerisi birimin ile personelin halledeceği işlemler.

besyocu00, Dün teşekkür ederim.heyet raporum var bitiminde tekrar heyet alacağım. bu şekilde çalışmak tehlikeli olacak.sağlık daire hastalık teşhisi istiyor demişlerdi doğru mu acaba