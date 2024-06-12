Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Haziran 2024 11:35
D dilimi sağlık raporu hakkında

s.a trafik kazası geçirdim,beyin kanamasından dolayı 3 hafta yoğun bakım süreci yaşadım, kalıcı bir hasar kalmadı fakat eski sağlığımda değilim.D dilimi uygun görülür mü yardımcı olabilecek meslektaşım var mı..selametle.


_Özgür Özkan_
Memur
12 Haziran 2024 13:30

var ise şayet verilen istirahat raporu bitimi göreve başladığınızda personel biriminizden rahatsızlık durumunuzla ilgili sağlık kuruluna sevkinizi isteyin.

Kurulda dutum netleşir.


besyocu00
Aday Memur
12 Haziran 2024 13:35
teşekkür ederim.heyet raporum var bitiminde tekrar heyet alacağım. bu şekilde çalışmak tehlikeli olacak.sağlık daire hastalık teşhisi istiyor demişlerdi doğru mu acaba
_Özgür Özkan_, Dün

var ise şayet verilen istirahat raporu bitimi göreve başladığınızda personel biriminizden rahatsızlık durumunuzla ilgili sağlık kuruluna sevkinizi isteyin.

Kurulda dutum netleşir.


cagataypol
Şube Müdürü
12 Haziran 2024 13:45
sağlık daire başkanlığı verilen teşhis neticesinde dilime karar verir. kendi başına bir işlem tesis edemez. süreç işleyişini anlatıyorum. birimine durum bildirir rapor almak için hastaneye sevk edilmek istediğine dair dilekçe vereceksin. hangi ildesin bilmiyorum ama büyük bir ildeysen sevkedilmek istediğin hastaneyi kendin dilekçende belirterek seçebilirsin. hastaneye sevkin olduktan sonra seni sağlık kurulu şikayetlerin doğrultusunda inceleyecek ve hakkında rapor tanzim ederek il personele yollayacak. il personele giden yazıda sağlık kurulunun teşhisi ve hangi dilime uygun olduğun belirtilecek. il personelde o yazıyı sağlık daireye yollayarak karar verilmesini isteyecek. senin yapacağın tek iş ehs sağlık şartları yönetmeliğine göre durum bildirir rapor verilmesi için şu hastaneye sevk edilmek istiyorum şeklinde talep dilekçesi vermek. gerisi birimin ile personelin halledeceği işlemler.
besyocu00, Dün
teşekkür ederim.heyet raporum var bitiminde tekrar heyet alacağım. bu şekilde çalışmak tehlikeli olacak.sağlık daire hastalık teşhisi istiyor demişlerdi doğru mu acaba

besyocu00
Aday Memur
12 Haziran 2024 13:49
teşekkür ederim devrem sağol
cagataypol, Dün
sağlık daire başkanlığı verilen teşhis neticesinde dilime karar verir. kendi başına bir işlem tesis edemez. süreç işleyişini anlatıyorum. birimine durum bildirir rapor almak için hastaneye sevk edilmek istediğine dair dilekçe vereceksin. hangi ildesin bilmiyorum ama büyük bir ildeysen sevkedilmek istediğin hastaneyi kendin dilekçende belirterek seçebilirsin. hastaneye sevkin olduktan sonra seni sağlık kurulu şikayetlerin doğrultusunda inceleyecek ve hakkında rapor tanzim ederek il personele yollayacak. il personele giden yazıda sağlık kurulunun teşhisi ve hangi dilime uygun olduğun belirtilecek. il personelde o yazıyı sağlık daireye yollayarak karar verilmesini isteyecek. senin yapacağın tek iş ehs sağlık şartları yönetmeliğine göre durum bildirir rapor verilmesi için şu hastaneye sevk edilmek istiyorum şeklinde talep dilekçesi vermek. gerisi birimin ile personelin halledeceği işlemler.

_Özgür Özkan_
Memur
12 Haziran 2024 14:37

Sorunun cevabını cagataypol yazmış, detaylı bilgilendirmesi için ayrıca teşekkür ederim.

besyocu00, Dün
teşekkür ederim.heyet raporum var bitiminde tekrar heyet alacağım. bu şekilde çalışmak tehlikeli olacak.sağlık daire hastalık teşhisi istiyor demişlerdi doğru mu acaba
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