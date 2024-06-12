Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
Editörler : crops35


12 Haziran 2024 11:42
Kıyı Emniyet Müdürlüğü Tekniker Alımı

Merhabalar, hali hazırda kendi şehrimde TEİAŞ ta tekniker işçi olarak çalışmaktayım, yine kendi şehrimde kıyı emniyete tekniker işçi olarak geçmeli miyim? kıyı emniyette çalışan tavsiye verebilecek var mı?

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