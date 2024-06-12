Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Haziran 2024 11:53
İlçe zümre başkanlığı

Merhaba hocalarım, ben bir şey soracağım sizlere, okuldaki zümre başkanı bu sene başında ilçe zümre başkanı olarak seçildi, seneye okul zümre başkanı o olmayacak, normalde ilçe zümre 2 yıllık, bu durumda seneye okul zümre başkanı o olmayacaksa ,nasıl olacak, süreç nasıl olacak,okuldaki yeni başkan mi ilçe başkanı olur,yoksa yeni mi secilir ,seçilirse sene başında mi sonunda mi olur?

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