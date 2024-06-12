Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Haziran 2024 12:03
Semıner saatleri niye belırtılmedı?

Seminerlerin saatleri bakanlıktan belırtılmedı. Mudurler esnek davranıp da istedikleri zaman bırakırlarsa????


ice.mann
Memur
12 Haziran 2024 12:17

Bırakmazlar


ömer42
Genel Müdür
12 Haziran 2024 12:28

Doğru söylüyorsunuz hocam. Eylül döneminde 9-13 saatleri olarak açıklandı seminer saatleri. Şimdi bakanlık tarafından açıklama yapılmazsa ve müdürlerin bazıları esnek davranıp 12:30'da gidebilirsiniz arkadaşlar filan derse Türkiye'nin durumunu düşünemiyorum.

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