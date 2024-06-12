Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


12 Haziran 2024 12:21
Sayn Devlet Bahçeliden YHS ile ilgili sorun çözülmesi konuşması

yorumları alalım?


memuradayı75
Aday Memur
12 Haziran 2024 14:16
inşaallah çözüme kavuşur gerçekten kamunun kanayan yarası yhs dir
Toplam 1 mesaj

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