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Editörler : oto-danisman-expert


12 Haziran 2024 12:30
Yüksekova'da Kiralık Ev

Yüksekova ilçesine tayin oldum. Burada 1+1 , 2+1 kiralık daire aramakla beraber ev temizliği konusunda daha önce bu hizmeti almış, memnun kalınmış kişi ve firma bilgisi paylaşılırsa sevinirim.

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