Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Haziran 2024 13:00
Diyarbakır - Ergani çalışma - okul şartları

Merhaba Arkadaşlar,

Nasipse bu sene erganiye gideceğiz şarka.

Eghani ile ilgili fazla bir bilgi yok internette.

Çocuk yeni okula başlayacak.

Güzel bir ilkokul varmı yada özel okul , giden veya bilen varsa öneride bulunabilirmi?

Teşekkürler

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