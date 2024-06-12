Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Haziran 2024 13:07
Öğretmenlikte bedelli askerlik

Sayın hocalarım. Benim şubat 2024 te 3.yılım doluyor. Fakat bedelli askerlikten dolayı hizmet sürem 1 ay eksik görünüyor. olası bir özür tayininde eşimin yanına gitmeye çalıştığımda bu 1 ay bedelli askerliği hizmet süresine ekler mi yoksa 1 ay ile bundan faydalanmama durumum var mı? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

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