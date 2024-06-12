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Editörler : supporters.


12 Haziran 2024 14:15
Mesaj atmayın!

İyi ki bursa diye bir rumuz aldık, okumaktan aciz adamlar Büşra diye okuyup mesaj atıp duruyor! Allah sitedeki kadınlara sabır versin :)

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Sözlük

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