KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


12 Haziran 2024 15:38
Mülakatlarda puanlar göstermelik mi olacak?

Mülakatlarda verilecek puanlar kpss puanıyla aynı mı verilecek acaba?

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