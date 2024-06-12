Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


12 Haziran 2024 16:33
Maaşlar 14.06.2024 cuma günü yatar mı?

maaşlar 14.06.2024 cuma günü yatarmı.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
12 Haziran 2024 20:40
Yatacak olsaydı haberiniz olurdu.

emissario
Genel Müdür
12 Haziran 2024 22:19

15'inde yatacağından haberiniz var mı?

hsnd, Dün
Yatacak olsaydı haberiniz olurdu.

Rizeli-
13 Haziran 2024 07:13

Cumartesi sabahı maaş hesabında olmuş olur.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
13 Haziran 2024 08:35

Yatmayacak olsaydı haberimiz olurdu.

emissario, 12 saat önce

15'inde yatacağından haberiniz var mı?

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yardımcı Hizmetler Sınıfı Meclis deMemur maaş hesaplamaMaaşlar 14.06.2024 cuma günü yatar mı?Giyim yardımı şartları nelerdir?Staj izniOkul Müdür Yardımcısı Memurun Amiri midir?Sayin Devlet Bahçeliden Yhs ile ilgili sorun çözülmesi konuşması

Sözlük

kalça 1 allame 2 yaren leylek 1 kurbanlık fiyatları 2 şampiyonluğu son maçta kaçırmak 1 şu an çalan şarkı 2 lom 1 ciddiye almak 1 zodyak burcu 1 popüler psikoloji 3

Son Haberler

Kamyonet ile panelvanın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandıBrent petrolün varil fiyatı 82,31 dolarTPAO, Ege Denizi'nde petrol arayacakKurban pazarının en büyük tosunu 230 bin liraya satıştaEURO 2024'te ilk düdük yarın çalacak

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?