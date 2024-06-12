Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Haziran 2024 16:39
il içi kararnamesi gelen var mı ?
il içi kararnamesi gelen var mı?

elemanaraniyor
Memur
12 Haziran 2024 17:13

Maalesef bizde de halen gelmedi


AtheusMagnus
Aday Memur
12 Haziran 2024 17:21

İlçeme sordum cuma günü bakanlık sisteme yansıtacak dediler.


Hagiasophia
12 Haziran 2024 17:23
Cuma sabahtan gidip ilişik kesebilir miyiz peki? Yani kac gibi yansıtılır acaba?
AtheusMagnus, 1 saat önce

İlçeme sordum cuma günü bakanlık sisteme yansıtacak dediler.


AtheusMagnus
Aday Memur
12 Haziran 2024 17:23

14'ünde halledip memleketime öyle gitmek istiyorum, umarım gelir.


AtheusMagnus
Aday Memur
12 Haziran 2024 17:25

Sabah olması lazım yoksa geç kalırız. Kararname çıkarsa halledebilirsiniz dediler.

Hagiasophia, 1 saat önce
Cuma sabahtan gidip ilişik kesebilir miyiz peki? Yani kac gibi yansıtılır acaba?
Toplam 5 mesaj

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