Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Haziran 2024 17:00
şark a koruma şubeye atananlar
Hala emniyet personeliyle oynayıp sürekli yer değişikliği sürekli yıldırma psikolojisini, ne zaman bırakır, egm acaba

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Sözlük

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