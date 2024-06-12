Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Haziran 2024 17:00
Şarkta koruma şubeye atananlar

Hala emniyet personeliyle oynayıp sürekli yer değişikliği sürekli yıldırma psikolojisini, ne zaman bırakır, egm acaba

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler2024 yılı istihdam yeri açıklayan illerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıMuğla 2 aylık geçici görevDiyarbakır 2024 atama27 Aralık'ta açığa alınan memurlarLojman kira ücretlerine artış olacak mı?Memleketi şark olanların şarkta kalma süresiİcralık polisler tek başlıkTeçhizat kemerinde taşınan bıçak nedeniyle soruşturma

Sözlük

enflasyon sepeti 2 Konuşurken sürekli geğiren insan 3 A4 3 yaren leylek 1 popüler psikoloji 2 muttalip köy ekmeği 1 millet kütüphanesi 3 şu an okuduğum kitap 1 bikini 1 Belediye Otobüsün içine hamak bağlamak 1

Son Haberler

Saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybettiErdoğan'dan İspanya'ya 'Filistin' teşekkürüÖmer Çelik: Cumhur İttifakı güçlü bir birliktelikle yoluna devam etmektedirKadrosuzluk nedeniyle derecesi yükselmeyen memurlara ilişkin talepDr. Ender Saraç'a oğluna 'cinsel istismar' suçundan beraat talebi

Editörün Seçimi

Güncel Zam oranıMahmut Özer Yeniden Milli Eğitim Bakanı Olsun.Alkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Vakıfbank promosyon güncellemesiUygun ve güzel tatil yeri önerileriniz?Doğal yollardan bağışıklığımı nasıl güçlendirebilirim?1.20 faizli ilk evim konut kredisi vaadi ne oldu?1 milyona sizce hangi araba?Klima Tavsiyesi?