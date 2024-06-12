Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


12 Haziran 2024 17:26
İstifa
4a'lı sağlık teknikeriyim. Evlilik sebebiyle istifa edeceğim. Tazminat alabilir miyim?

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