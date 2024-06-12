Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Haziran 2024 17:39
İl dışı ilişik kesme

Merhaba, il dışı tayinim İstanbul'a çıktı.Memleketim İzmir seminerleri izmir de yapıcam hem düğün hazırlıklarım var eski okulum Kocaeli de 16 temmuz gibi ilişik kesebilirmiyim daha önce bu şekilde yapan oldu mu acaba.Şimdiden teşekkürler

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