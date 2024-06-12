Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Haziran 2024 19:11
Temmuz yeniden yöneticilik ataması

Bu gün bağlı olduğumuz ili aradim Temmuzdaki yeniden görevlendirmede 3yıl md yetklilik 20yil md yrd lik yapan müdürlük tercihi yapabilecekmi dedim şef tabiki deyip müdür olabilme sartlarindan hepsini sagliyorsunuz tabiki tercih edebilirsiniz dedi sizce

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