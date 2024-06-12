KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : F16 Gökçen


12 Haziran 2024 19:57
Adalet bölümü..Devam zorunluluğu olmayan üniversiteler..
Arkadaşlar merhaba.. İstanbul üniversitesi adalet meslek yüksek okulu adalet bölümünde devam zorunluluğu var mı? Bilgisi olan var mı arkadaşlar? Bu sene tercih etmeyi düşünüyorum.. Veya devam zorunluluğu olmayan üniversiteler hakkında bilgisi olan var mı?

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