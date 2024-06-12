il dışı tayinim çıktı. il mem i aradım eş durumu yapmadan ilişiğinizi kesmeyin ki eğer mazeret ataması olmazsa sizin iptal hakkınız olur dediler atama bölümünden. Bu durum doğru mu acaba? eğer yeni görev yerime başlamazsam eşim nasıl mazeret isteyecek ? yardımcı olur musunuz lütfen.

il dışı tayinim çıktı. il mem i aradım eş durumu yapmadan ilişiğinizi kesmeyin ki eğer mazeret ataması olmazsa sizin iptal hakkınız olur dediler atama bölümünden. Bu durum doğru mu acaba? eğer yeni görev yerime başlamazsam eşim nasıl mazeret isteyecek ? yardımcı olur musunuz lütfen.