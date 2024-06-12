Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Haziran 2024 20:15
eş durumu
il dışı tayinim çıktı. il mem i aradım eş durumu yapmadan ilişiğinizi kesmeyin ki eğer mazeret ataması olmazsa sizin iptal hakkınız olur dediler atama bölümünden. Bu durum doğru mu acaba? eğer yeni görev yerime başlamazsam eşim nasıl mazeret isteyecek ? yardımcı olur musunuz lütfen.

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