Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


12 Haziran 2024 20:23
okul idaresi öğrenci için not istiyor, olaya bak

Okul idaresi her sene dönem sonunda öğrenciler takdir teşekkür alsın diye tek tek bazı öğretmenleri arıyor, telefonla, yüz yüze görüşüp öğrenci adına not istiyor. veya bir sınıfta başarısızlık çok, o sınıfta sınıf tekrarına kalacak öğrenci çok, aynı şekilde tek tek bazı öğretmenlerle görüşüp notları artırmalarını istiyor. Veli değilsin, idaresin. Tembellik yapmış öğrenciye kıyak yapmak için öğretmenleri tek tek arayıp not istemek ne demek, hak mı, yönetmeliklerde var mı böyle bir şey? yok. tembelliği teşvik ediyor hatta ödüllendiriyor bu şekilde, söylediğimiz halde ısrarla bazı öğretmenleri arıyorlar. Not vermeye yanaşmayan ve tepki gösterenlere ''saygı duyuyorlarmış'', diğerlerine saygı duymuyorlar demek ki! Performans notları kaldırılmalı. hakkıyla geçen öğrenciye yamuk yapılıyor bu durumda, o çocuklar fark etse ne düşünür? olaya bakın hele. sizlerde de var mı böyle durumlar. Biz not vermedik kötü olduk herhalde.

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