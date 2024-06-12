Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


12 Haziran 2024 20:29
Polnet

Merhaba polis olan polnete izinsiz erişim ile ilgili soruşturma geçiren var mı. Bir arkadaşım bu sebepten yer değişikliği yaşadı. Şuan süreç devam ediyor. Kişi kvkk ile başta şikayette bulundu. Şuanda şikayeti geri çekti. Sonuç ne olur ve şikayeti geri çekmesi olumlu etkiler mi

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