Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


12 Haziran 2024 21:21
Zabıt katibi 3+1 eş mazeret ataması

Eşim 2019 Şubat ayında sözleşmeli zabıt katipliğine başladı 2023 Nisan ayında kadroya geçti 4 ay kadrolu çalıştıktan sonra ücretsiz izne ayrıldı, benim polis memuru olarak tayinim Van iline çıktı eşim bana tabi olmak için eş mazeret dilekçesi verecek sözleşmeli olarak 4 yıl çalışmış olması yeterli oluyor mu bilgisi olan var mıdır konu hakkında?


Kor nokta
Aday Memur
12 Haziran 2024 21:26

Olur

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